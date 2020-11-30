Девушка ждала ГАИ после ДТП и погибла под колесами машины

Девушка скончалась на месте аварии до приезда врачей. Фото: ГАИ УВД Гродненского облиспилкома

Роковая случайность унесла жизнь девушки, которая после ДТП вышла из авто и ждала приезда ГАИ, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около девяти часов недалеко от деревни Доржи Лидского района.

- 20-летний водитель «Дэу» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ауди». После ДТП водитель и пассажир автомобиля «Дэу» вышли из транспортного средства и вблизи него ожидали приезда сотрудников ГАИ, - рассказали подробности в ГАИ.

Пока водитель и пассажир «Дэу» ждали сотрудников ГАИ, со стороны города Березовка ехал «Мерседес», за рулем которого находился 48-летний мужчина. Он сбил насмерть стоявшую девушку.

Позже он рассказал, что видел машины с включенной аварийкой, пытался их объехать, не выезжая на полосу встречного движения, но не смог, сбив 18-летнюю пассажирку «Дэу».

Девушка скончалась на месте аварии до приезда врачей.

По факту происшествия проводится проверка.

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