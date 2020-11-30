СК: Возбуждено уголовное дело по факту обрушения грунта на двоих рабочих в Минске

В СК рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту обрушения грунта на двоих рабочих в Минске. Фото: МЧС

В Следственном комитете рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту обрушения грунта на двоих рабочих в Минске. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- В субботу, 28 ноября, на одном из строительных объектов, который располагается на месте бывшего Червенского рынка, двоих мужчин засыпало грунтом. Под землей оказались мужчины 42 и 50 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК - Нарушение правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека, - пояснили в СК.

И добавили, что на место случившегося 28 ноября оперативно приехали сотрудники МЧС.

- Один из мужчин, которого извлекли спасатели, был доставлен в больницу, а второй скончался на месте, - рассказали в Следственном комитете.

В ведомстве проинформировали, что следователи осмотрели место случившегося, зафиксировали следовую картину, опросили свидетелей, изъяли необходимую документацию. Также было назначено проведение экспертных исследований.

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