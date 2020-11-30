Видеофакт: милицейский микроавтобус сбил силовика во время марша пенсионеров в Минске

Видео ДТП снял очевидец из окна своей квартиры. Фото: скриншот

Инцидент с участием микроавтобуса, в котором обычно ездят силовики во время акций протеста, произошел сегодня днем на марше пенсионеров в Минске.

Видео происшествия снял из окна своей квартиры очевидец, кадры опубликованы в телеграм-канале motolkohelp.

На них видно, как микроавтобус с тонированными стеклами сначала стоял на дороге на улице Городской Вал, в какой-то момент он двинулся и сбил одного из бежавших по дороге силовиков в балаклаве.

Судя по видео, серьезных травм у него нет, поскольку мужчина сразу поднялся, что-то крикнул водителю, развернулся и побежал дальше.

Добавим, что протестный марш пенсионеров в Беларуси обычно проходит по понедельникам. 30 ноября его участники прошлись по центру города с плакатами, десятки силовиков перекрывали движение (как для транспорта, так и для пешеходов). Также милиция в микроавтобусах сопровождала протестующих. Марш пенсионеров блокировали на проспекте Независимости, поэтому пенсионеры через сквер Адама Мицкевича пошли в сторону кинотеатра «Беларусь», а затем повернули на Немигу (подробности).

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