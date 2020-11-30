Адвокат Виктора Бабарико прокомментировал информацию о его возможном освобождении из СИЗО

Адвокат Бабарико прокомментировал информацию о его возможном освобождении Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат экс-банкира Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский прокомментировал информацию о его возможном освобождении из СИЗО КГБ.

- На данный момент Виктор Дмитриевич по-прежнему находится в СИЗО КГБ. Ему не поступало никаких предложений, которые бы касались освобождения. Ходатайства и жалобы об изменении меры пресечения были отклонены. Сейчас мы вместе с Виктором Дмитриевичем знакомимся с материалами дела. Мы продолжаем настаивать на его невиновности, - написал на своей странице в сети Фейсбук адвокат Бабарико.

Напомним, что в последние дни шел разговор о том, что экс-банкира Виктора Бабарико могут отпустить уже в ближайшее время. Виктор Дмитриевич вместе со своим сыном Эдуардом уже более пяти месяцев находятся в СИЗО КГБ.

Во вторник, 24 ноября, в КГБ сообщили о том, что Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, которые были получены незаконным путем.

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