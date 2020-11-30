Минчане задолжали за услуги ЖКХ 9 миллионов рублей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По состоянию на 1 ноября общая сумма просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в Минске составила 8 920 846 рублей, - сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Всего же на начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал «Единый расчетно-справочный центр Минска», просроченная задолженность имеется по 70 872, или 9,96%.

Много это или мало? Можно сравнить с долгами минчан в предыдущем месяце:

- По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги жителей домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов и в частном секторе, составила 8932 рубля.

То есть фактически долг минчан перед городскими властями в части оплаты за услуги ЖКХ пока не снижается.