Члену основного состава Координационного совета Дмитрию Круку дали 15 суток ареста

Члену основного состава КС, которого задержали 29 ноября, дали 15 суток ареста. Фото: belrada.vision

Члену основного состава Координационного совета, экономисту Дмитрию Круку дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в телеграм-канале КС.

Дмитрия судили в понедельник, 30 ноября, по статье 23.34 КоАП - "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

По информации телеграм-канала КС, Дмитрий Крук был задержан в воскресенье, 29 ноября, в магазине. Он не участвовал ни в каких массовых мероприятиях.

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Правозащитники сообщают о задержанных на акции протеста. Среди них член Координационного совета Дмитрий Крук.

По данным «Весны», по состоянию на 15 часов задержано более 40 человек (подробности).

МВД: После акций протеста 29 ноября в ИВС были водворены 313 человек.

В ведомстве вновь подчеркнули, что призывы в телеграм-каналах не нашли поддержки у широкой массы населения, за исключением Минска (подробности).