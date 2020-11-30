Мать Виталия Щербо объяснила, почему подписала письмо в поддержку Лукашенко, а ее сын - нет

Виталий и Валентина Щербо. Фото из ok.ru.

Мама известного белорусского экс-гимнаста Виталия Щербо 73-летняя Валентина Щербо рассказала, зачем подписала письмо спортсменов в поддержку Александра Лукашенко.

По словам женщины, она раньше была связана со спортивной сферой, там были очень высокие стипендии. Мать шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике уверена, что их платил Александр Лукашенко.

– Столько было всего вложено во всех них! Я знаю, какие они стипендии получали именно от Александра Лукашенко. Я тогда еще немного крутилась в спортивной сфере. Я видела стипендии и думала: ничего себе! И я уверена, что эти стипендии они получали по сей день. Как так можно?! А какие были сборы в Стайках! Какое было питание! Я была просто шокирована. Да им просто нужно молиться, – заявила Валентина Щербо в интервью «Нашей Ниве». Какое именно было питание и сколько платили спортсменам, не уточняется.

Также она рассказала, что предлагала своим знакомым в спортивной гимнастике подписать обращение в поддержку Лукашенко, но они заявили, что не будут, поскольку вне политики.

Сам Виталий Щербо тоже отказался подписывать обращение. Он также сказал, что предпочитает быть вне политики. А вот Валентина Николаевна заявила о своей позиции, признавшись даже, что у нее дома есть портрет Лукашенко, на который она молится.

- Над Александром Лукашенко есть сильный оберег. Я сама лично в трех церквях в начале ноября заказала сорокоуст, не пожалела своей пенсии, – заверила Валентина Щербо.

При этом она отметила, что ее сын покинул Беларусь не от хорошей жизни.

«Почему мой сын уехал в США? Что, от хорошей жизни? Потому что такие спортсмены, которые ничего не достигли в жизни, его обокрали, вскрыли его квартиру.

Потом Лукашенко дал Виталию заслуженно новую квартиру в элитном доме. Мне позвонила Ира, его жена, говорит: мама, приезжайте. Я из Масюковщины приехала, Ира вся белая. Она была с подругой, но та отошла. Останавливается черный автомобиль, выскакивают хлопцы, берут коляску: «Давайте с нами проедем». Но там прохожих много было - и они просто зассали, извините. И они убежали, даже номер никто не запомнил. Хотели выкуп за дочь Кристину, что же еще?!» – пояснила она.

По словам Валентины Щербо, именно это вынудило Виталия уехать из Беларуси.

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