Мингорисполком: Ежесуточно в Минске при уборке и обработке улиц задействовано около 500 единиц спецтехники

В Мингорисполкоме рассказали, сколько техники задействовано при ежесуточной обработке и уборке улиц Фото: Инна КОРСАК

В Минске ежесуточно при уборке и противогололедной обработке улиц задействовано около 500 единиц специальной техники. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

- Сотрудники дорожных служб работают круглосуточно и в две смены. На улицах Минска каждые сутки работают около 500 уборщиков территорий, которые отвечают за чистоту и безопасность пешеходных зон, спусков в подземные переходы, а также остановок общественного транспорта. Когда нет обильных осадков, то в одну смену с среднем приходится задействовать 250 единиц спецтехники, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки для протипогололедной обработки улиц было использовано 610 тонн соли и 341 тонна песчано-соляной-смеси.

В Мингорисполкоме проинформировали, что из-за перепадов температур, в городе и дальше будут применять специальные реагенты для борьбы с гололедом.

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