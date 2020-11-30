Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 ноября 2020 года: 1639 случаев COVID-19 и 7 смертей за сутки

В Беларуси с начала пандемии коронавирус был выявлен уже у более 136 тысяч человек Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 30 ноября. Прирост за сутки – 1639 случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 136 647 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 966 человек.

Всего в Беларуси на 30 ноября коронавирусной инфекцией переболели 114 341 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 7 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1158 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 269 тысяч 576.

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