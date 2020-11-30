В Борисове пьяный водитель, у которого не было прав, пытался скрыться от ГАИ, но съехал в кювет

В Борисове бесправник пытался "уйти" от ГАИ, но не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: скриншот с видео
В Борисове пьяный водитель, у которого не было прав, пытался скрыться от ГАИ, но не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщили на официальном сайте МВД.
- В субботу, 28 ноября, сотрудники ГАИ Борисовского РУВД следили за порядком на дорогах города. В районе часа ночи сотрудники ГАИ заметили «Форд Транзит», который повернул направо и начал двигаться во встречном направлении. Правоохранители подали сигнал об остановке, но водитель их проигнорировал и увеличил скорость. На повороте мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находились два человека, которые были агрессивно настроены, - сообщили в ведомстве.
И добавили, что двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.
- У водителя в крови содержалось 2,04 промилле алкоголя. Также сотрудникам удалось установить, что за рулем автомобиля находился 21-летний мужчина, у которого не было водительского удостоверения, - проинформировали в МВД.
Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Невероятное спасение: в Бобруйске кувыркающийся внедорожник пролетел в метре от пешехода.
Ситуация, приключившаяся на улице генерала Батова, попала на камеру наблюдения. (подробности)
Пьяный пинчанин насмерть сбил пешехода на зебре.
64-летний житель райцентра умер от полученных травм на месте происшествия. (подробности)