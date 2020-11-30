Фотофакт. Посмотрите, как будет выглядеть памятник белорусскому композитору Игорю Лученку

В последний день осени утвердили памятник Игорю Лученку. Фото: Facebook Юрия Иванова

В понедельник, 30 ноября, стало известно, как будет выглядеть памятник белорусскому композитору Игорю Лученку. Фото было опубликовано на странице фотографа в сети Facebook Юрия Иванова.

Семья планировала установить памятник ко второй годовщине смерти композитора – 12 ноября. Но этого не произошло по причине того, что его родные выразили желание переделать скульптурный портрет. Изначально на нем белорусский композитор был старше.

Над скульптурным портретом композитора работали Александр Финский и Игорь Миско. Последний, к слову, давний друг Игоря Лученка. Он пошел на встречу семье и переделал скульптурный портрет. На нем композитор выглядит в полном расцвете сил. Именно таким Лученка запомнили его поклонники.

Дату, когда будет установлен памятник, семья композитора назовет позже. Возможно это будет в 2021 году.

Напомним, народный артист Игорь Лученок скончался 12 ноября 2018 года в возрасте 80-ти лет.

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