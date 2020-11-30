Мэр Минска Кухарев: Для новогоднего оформления города необходимы новые дизайнерские решения

Мэр Минска заявил, что для новогоднего оформления города нужны новые решения Фото: Инна КОРСАК

Мэр Минска Владимир Кухарев провел в понедельник, 30 ноября, оперативное совещание по вопросам освещения, архитектурной подсветки и новогодней иллюминации в спальных районах Минска. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

- Основную свою работу по созданию праздничной подсветки и иллюминации мы каждый год концентрируем на главных проспектах Минска. Но нужно же еще помнить и о спальных районах. Там же тоже необходимо заниматься подобной работой, - отметил Кухарев.

Он поручил главам администраций районов и предприятию «Мингорсвет» в течение десяти дней подготовить конкретные предложения по определению мест в Минске, где необходимо установить дополнительную новогоднюю подсветку. К реализации данных предложений приступят уже в 2021 году.

- Каждый год при оформлении к новогодним праздникам в Минске применяются одни и те же подходы. Они уже требуют изменений. Для того, чтобы создавать яркую и праздничную атмосферу в столице нужны новые дизайнерские решения, - заявил мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бордовый, золотой, красно-зеленый: как к 2021 году украсят елку на Октябрьской и других площадях Минска.

Новогоднюю торговлю должны открыть, а вот световые шары с Октябрьской площади переедут к «Чижовка-Арене». (подробности)

Как эльфу из витрины ЦУМа переписали список желаний и убрали оттуда «свободу».

Список желаний эльфа сначала 24 ноября урезали, а потом 25-го и обновили. (подробности)