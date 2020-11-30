В Минске в результате столкновения опрокинулся грузовик

В Минске грузовик врезался в авто и перевернулся. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске в понедельник, 30 ноября, в результате столкновения опрокинулся грузовик. Информация об этом была опубликована в телегам-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- По предварительной информации, за рулем грузовика марки «Форд» находился 28-летний водитель. Он двигался по улице Долгобродской в сторону улицы Козлова. При повороте налево водитель не уступил дорогу машине, которая двигалась на встречу. В результате произошло столкновения после чего грузовик опрокинулся, - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподобаева.
Никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.
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