В Минске в результате столкновения опрокинулся грузовик

В Минске грузовик врезался в авто и перевернулся. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске в понедельник, 30 ноября, в результате столкновения опрокинулся грузовик. Информация об этом была опубликована в телегам-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- По предварительной информации, за рулем грузовика марки «Форд» находился 28-летний водитель. Он двигался по улице Долгобродской в сторону улицы Козлова. При повороте налево водитель не уступил дорогу машине, которая двигалась на встречу. В результате произошло столкновения после чего грузовик опрокинулся, - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподобаева.

Никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.

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