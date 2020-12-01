Глава ВОЗ: Впервые с сентября было зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе

В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев COVID-19 в Европе Фото: Инна КОРСАК

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге, что на прошлой неделе впервые с сентября было зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе.

- На прошлой неделе, с 23 по 29 ноября, в Европе впервые с сентября было зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе. Это произошло благодаря тем мерам, которые были приняты в последние недели, - отметил Гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что данную новость оценил позитивно, но «ее следует интерпретировать крайне осторожно». По словам Гебрейесуса, достижения могут быть легко утрачены.

- Я хотел бы напомнить, что в других регионах мира число заболевших коронавирусом, а также число летальных исходов увеличивается. И сейчас не времена самоуспокоенности. Важно помнить, что впереди новогодние праздники. Я бы порекомендовал отметить их с семьей и избегать приглашения гостей из других семей, - рассказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также посоветовал избегать посещения торговых центров во время час-пик, а ходить туда к те часы, когда людей в разы меньше.

- На данный момент Всемирная организация здравоохранения делает все, чтобы установить происхождение коронавируса. Данный вопрос политизировать не стоит, - подытожил он.

Напомним, что в Беларуси на 30 ноября коронавирусом заразились уже более 136 тысяч человек. Суточный прирост - 1639 новых случаев. За все время пандемии скончались 1158 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бресте мужчину оштрафовали на 1350 рублей за то, что поехал в аптеку во время самоизоляции.

Только из протокола правозащитник Владимир Величкин узнал, что выезжать можно не в любую аптеку, а только в ближайшую к дому. (подробности)

Положительный тест на ковид после выписки: белорусские врачи объясняют, что делать.

У многих переболевших коронавирусом анализы на антитела показывают вирус в крови. Разбираемся, представляют ли эти люди опасность для окружающих. (подробности)