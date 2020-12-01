Мясникович: Цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года

Мясникович заявил, что цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года. Фото: БелТА

Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире программы «Разговор у президента», которая выходит на «Беларусь 1», заявил, что цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень 2020 года.

- На основании той проработки, которая имеется у нас на сегодняшний день, цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень 2020 года. Также есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены на газ были равнодоходными. В частности, это касается тарифа на прокачку газа: на территории России, до того момента, пока он не дойдет до Беларуси, - отметил Мясникович.

Он добавил, что существует целый ряд подходов, чтобы решить вопрос в рамках пяти государств и в формате двусторонних отношений. По словам Мясниковича, все участники газового рынка выразили заинтересованность в урегулировании вопроса.

- Базоый документ, именно над ним ведется сейчас работа, - это так называемый международный договор об общем рынке газа. И туда мы планируем «зашить» ответы на все самые сложные вопросы, чтобы была понятная система взаимоотношений, - подытожил Мясникович.

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