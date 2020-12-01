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Мясникович: Цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года

Он добавил, что на данный момент есть «инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены на газ были равнодоходными»
Инна КОРСАК
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Мясникович заявил, что цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года. Фото: БелТА

Мясникович заявил, что цена на газ для Беларуси не должна быть выше уровня 2020 года. Фото: БелТА

Глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире программы «Разговор у президента», которая выходит на «Беларусь 1», заявил, что цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень 2020 года.

- На основании той проработки, которая имеется у нас на сегодняшний день, цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень 2020 года. Также есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены на газ были равнодоходными. В частности, это касается тарифа на прокачку газа: на территории России, до того момента, пока он не дойдет до Беларуси, - отметил Мясникович.

Он добавил, что существует целый ряд подходов, чтобы решить вопрос в рамках пяти государств и в формате двусторонних отношений. По словам Мясниковича, все участники газового рынка выразили заинтересованность в урегулировании вопроса.

- Базоый документ, именно над ним ведется сейчас работа, - это так называемый международный договор об общем рынке газа. И туда мы планируем «зашить» ответы на все самые сложные вопросы, чтобы была понятная система взаимоотношений, - подытожил Мясникович.

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