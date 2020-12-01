По данным правозащитников, на «Марше пенсионеров» 30 ноября было задержано 20 человек

Правозащитники сообщили о задержании на "Марше пенсионеров" двадцати человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным правозащитников, на «Марше пенсионеров», который состоялся в понедельник, 30 ноября, было задержано 20 человек. Среди них – трое журналистов. Об этом сообщает лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

После проверки документов из Московского РУВД были освобождены корреспондент агентства РИА-Новости Татьяна Ильясова, а также фотокорреспондент российского агентства Sputnik Виктор Толочко.

Активист и журналист Илья Добротвор был доставлен в РУВД Центрального района.

Напомним, что 30 ноября прошел уже традиционный «Марш пенсионеров». На этот раз людям пришлось менять маршрут, так как силовики не дали колонне пройти по проспекту Независимости.

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