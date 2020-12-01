В Рогачевском районе спасатели помогли достать охотничью собаку, которая упала в заброшенный колодец с водой

В Рогачевском районе спасатели пришли на помощь собаке, которая упала в заброшенный колодец. Фото: Гомельской управление МЧС

В Рогачевском районе спасатели пришли на помощь охотничьей собаке, которая упала в заброшенный колодец с водой. Об этом сообщили на сайте Гомельского областного управления МЧС.

- Сообщение о том, что собака провалилась в заброшенный колодец с водой, который находится около деревни Бронное, поступило в МЧС в воскресенье, 29 ноября. Спасатели оперативно прибыли на место. Хозяин собаки рассказал, что они вместе пошли на охоту. Но в какой-то момент животное вырвалось, побежало и упало в открытый заброшенный колодец. Мужчина самостоятельно достать собаку не смог, - пояснили в ведомстве.

Заброшенный колодец был глубокий. Фото: Гомельской управление МЧС

Спасатели достали собаку из колодца и передали хозяину. Дополнительная помощь животному была не нужна.

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