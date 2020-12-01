«Бросили в багажник, привезли в лес…»: похищение человека в Полоцке. Следственный комитет уже обнародовал подробности

Фото: УСК по Витебской области

Утром 29 ноября 27-летний житель Ушачей в компании своих знакомых приехал в одну из деревень Полоцкого района к местному жителю, их ровеснику. Далее, по словам официального представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, ситуация развивалась следующим образом.

Приехавшие молодые люди разбили окно в доме жителя деревни, а когда тот, услышав шум, вышел на улицу, они нанесли ему несколько ударов, после чего бросили в багажник легковушки и направились в лес.

Там криминальный инцидент имел уже продолжение в духе «лихих девяностых»: похищенного парня извлекли из багажника и заставили его копать себе могилу.

Через некоторое время одному из злоумышленников: очевидцы ЧП уже обратились в органы внутренних дел. Узнав об этом компания стремительно погрузилась в авто и уехала, оставив потерпевшего в лесу.

В настоящее время задержан только один подозреваемый - 27-летний житель Ушачей, в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Личности остальных фигурантов следствием устанавливаются.

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