Берлин снова призвал Лукашенко к проведению честных выборов и диалогу с обществом

В Германии снова призвали Лукашенко к проведению честных выборов. Фото: pixabay.com

Представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт снова призвал Александра Лукашенко к проведению честных выборов и диалогу с обществом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Несмотря на то, что погода уже стала холодной, 29 ноября тысячи белорусов вышли на протесты. Александр Лукашенко вместе со своими помощниками продолжает вести циничную борьбу против демократии. Мы вновь призываем Лукашенко к проведению честных выборов и диалогу с обществом, - заявил Зайберт.

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