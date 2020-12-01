Погода в Беларуси на 2 декабря: снег, гололедица и до 5 градусов мороза

Погода в Беларуси на 2 декабря
Фото: Инна КОРСАК
В среду, 2 декабря, в Беларуси ожидается до 5 градусов мороза. Об этом сообщает БелТА.
По стране ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах Беларуси возможен кратковременный снег. Синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Ветер будет восточный, но с усилением до умеренного.
Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов мороза, а днем – от 0 до минус 5.
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