В ГАИ сообщили, сколько человек погибло на дорогах Минского района в этом году

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За неполный 2020 год на дорогах Минского района в результате ДТП погибло 16 человек. Все больше случаев, в том числе и со смертельным исходом, случается в вечерние и ночные часы, когда в ДТП попадают пешеходы, грубо нарушающие ПДД: они не используют светоотражающие элементы, часто находятся в состоянии алкогольного опьянения и двигаются краю дороге или, что случается, в качестве места отдыха выбирают проезжую часть.

Кроме этого, в УГАИ ГУВД Мингорисполкома констатировали: в связи с неблагоприятными погодными условиями в последнее время зафиксирован скачок аварийности. В результате только на прошедших выходных 28-29 ноября было зарегистрировано 154 ДТП, пострадавших нет. Для сравнения, на позапрошлых выходных было зарегистрировано 115 ДТП, также без пострадавших. К слову, на текущей неделе в Минске будет морозно, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в результате на отдельных участках дорог появится гололедица.

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