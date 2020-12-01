В Борисове пять многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. В МЧС назвали причину

Неполадки с коммуникациями все чаще приводят в авариям Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В последнее время проблемы с коммуникациями все чаще приводят к самым неприятным последствиям. Очередное ЧП случилось вечером 30 ноября.

- В 17.05 в МЧС поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 89 мм в Борисове Минской области по улице Гагарина, 66, - отметили в пресс-службе МЧС. Как сообщается, отопление и горячее водоснабжение пропало сразу в пяти многоквартирных жилых домах.

По ситуации на первую половину дня 1 декабря работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения продолжаются.

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