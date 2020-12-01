«Сидел на полу в ванной и кашлял»: годовалый ребенок в Кличеве выпил чистящее средство

В Кличеве маленький ребенок выпил чистящее средство. Фото: телеграм-канал СК

В Кличеве годовалый ребенок выпил чистящее средство. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября. Ребенок играл на полу одной из комнат. Его мама на пару минут вышла на балкон, а когда вернулась, то увидела, что мальчик сидит на полу в ванной комнате и кашляет. Рядом с малышом стояла открытая бутылка с чистящим жидким средством, - говорится в сообщении ведомства.

Мама ребенка оперативно вызвала скорую. Ребенку в больнице была оказана помощь. Его жизни ничто не угрожает.

В СК добавили, что по данному факту проводится проверка.

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