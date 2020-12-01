ГУВД Мингорисполкома: Был задержан парень, который в состоянии наркотического опьянения напал на машину сотрудников милиции

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что был задержан парень, который напал на служебный автомобиль сотрудников милиции. Фото: ГУВД Мингорисполкома

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что была задержан парень, который в состоянии наркотического опьянения напал на машину сотрудников милиции. Данная информация была опубликована на сайте ведомства.

- В субботу, 28 ноября, сотрудники милиции осуществляли патрулирование Партизанского района. В какой-то момент к их автомобилю подошел парень и нанес несколько ударов по машине. Милиционеры потребовали, чтобы он прекратил, но молодой человек это проигнорировал. Его задержали и доставили в Партизанское РУВД для дальнейших разбирательств, - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что при осмотре личных вещей у молодого человека был обнаружен пакетик с фрагментом бумаги, которая была похожа на марку.

- После проведенной экспертизы удалось установить, что в пакетике находилось опасное психотропное вещество лизергид. Задержанный признался, что уже на протяжении двух лет употребляет наркотики. Употребив одну марку, он потерял над собой контроль и пытался повредить машину сотрудников милиции, - проинформировали в ГУВД Мингорисполкома.

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