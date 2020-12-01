Теперь точно: стало известно, когда полностью заработает первый энергоблок БелАЭС и когда запустят второй

Названы сроки введения в эксплуатацию БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утверждены сроки ввода в эксплуатацию АЭС в Островце - они определены, как пишет БелТА, указом №447 от 30 ноября 2020 года.

В документе отмечается, что направлен он на обеспечение ввода в эксплуатацию БелАЭС, а также урегулирование вопросов приемки в эксплуатацию ее энергоблоков, названы и сроки ввода станции. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию уже в наступающем 2021 году, второй - в первом полугодии 2022 года.

Также положениями указа определено, что Совет министров будет назначать приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока, кроме того в установленном порядке будут утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС.

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