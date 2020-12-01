В Беларуси первые елочные базары заработают уже 19 декабря

Первые елочные базары заработают уже с 19 декабря Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси первые елочные базары заработают уже с 19 декабря. В Минской области - с 21 декабря. Об этом сообщили в БелТА.

- Первые елочные базары откроются 19 декабря в Брестской и Витебской областях. За ними 20 и 21 декабря - в Гродненской области, с 23 декабря - в Могилевской и Гомельской областях. В Минской области елочные базары начнут свою работу с 21 декабря. Всего будет организовано более тысячи точек, где можно приобрести продукцию по минимальным ценам, - пояснили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В Минске, как и в 2019 году, продукция лесхозов будет представлена лишь в двух точках - по адресам: улица Багратиона, 70 и улица Притыцкого, 146.

Традиционно на базарах можно будет приобрести ели, сосны, новогодние букеты и композиции, а также деревья в кадках. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Минска Кухарев: Для новогоднего оформления города необходимы новые дизайнерские решения.

Кухарев также добавил, что необходимо праздничную подсветку создавать не только в центре столицы, но и в спальных районах (подробности).

Как эльфу из витрины ЦУМа переписали список желаний и убрали оттуда «свободу».

Список желаний эльфа сначала 24 ноября урезали, а потом 25-го и обновили (подробности).