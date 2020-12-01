«По статье 23.34»: вынесен приговор известной белорусской актрисе

Фото:m.kino-teatr.ru

Белорусскую актрису Елену Гиренок, одна из последних известных ролей которой - роль супруги Янки Купалы Владиславы в одноименном фильме Владимира Янковского - судили по статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Задержали Елену 29 ноября, состоявшийся суд под председательством судьи Трусевич принял во внимание наличие у нее несовершеннолетнего ребенка. Приговор суда не связан с ограничением свободы - Гиренок оштрафована на 30 базовых величин.

Отметим, что это не первое задержание Елены Гиренок - подобный случай уже имел место 26 октября.

Елена Гиренок родилась в 1986 году. В 2008-м окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств, ее однокурсницей была, кроме прочих, активно снимающаяся сейчас в российских сериалах актриса Полина Сыркина (Стрельникова). В 2011 году Елена Гиренок была принята в труппу Театра-студии киноактера, занята в общих спектаклях с супругой главы МИД Владимира Макея Верой Поляковой.

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