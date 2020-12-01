В Лидском районе две легковушки столкнулись и ждали ГАИ, в это время в них влетел Mercedes: один человек погиб

Из-за смертельного ДТП в отношении 48-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Фото: СК.

Фото с места аварии в Лидском районе не оставляют сомнений - всему вину погодные условия, на дороге снежная каша, одна из машин в кювете. Но в СК пояснили, что причиной трагедии стало еще и роковое стечение обстоятельств.

ДТП случилось около 9.00 утра недалеко от деревни Доржи, что в Лидском районе. Водитель легкового Daewoo не справился с управлением на заснеженной дороге и врезался в Audi. На место ДТП вызвали правоохранителей и стали дожидаться машину ГАИ. 20-летний водитель «Дэу» и его пассажирка, 18-летняя девушка, стояли рядом с авто, когда произошла и вторая авария.

- По участку дороги проезжал 48-летний водитель на Mercedes. Мужчина не справился с управлением и въехал в пешеходов, стоявших на дороге рядом с Daewoo. Девушка погибла на месте, парня с серьезными травмами госпитализировали, - пояснили в СК.

СК расследует смертельное ДТП. Назначен ряд экспертиз. В отношении водителя возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 37 УК РБ).

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