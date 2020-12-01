Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 декабря 2020 года: Еще 8 смертей и +1572 заразившихся за сутки

Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились COVID-19 на 1 декабря. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на вторник, 1 декабря.

Так, сообщается, что за минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано еще 1572 заразившихся коронавирусом человека. Общее число заболевших ковидом превысило 138 тысяч.

- За сутки выписаны 893 пациента, - проинформировали в Минздраве.

Уточняется, что всего с начала пандемии выздоровели и были выписаны из белорусских больниц 115 тысяч 587 человек. Таким образом, выздоровели и были выписаны за сутки с 30 ноября по 1 декабря еще 1246 человек.

Количество тестов на коронавирус превысило 3,27 миллиона исследований. Только за минувшие сутки сделан еще 9561 тест.

К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 8 смертях за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси умерли 1 тысяча 166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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