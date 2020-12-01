В трех областях Беларуси подорожал проезд. На очереди - Минск?

В Беларуси дорожает общественный транспорт Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дорожает проезд в общественном транспорте в Брестской области - соответствующее решение Брестского облисполкома размещено 1 декабря 2021 года на Национальном правовом интернет-портале. Разовая поездка теперь обойдется там не в 60 копеек, как это было ранее, а в 70. Увеличится стоимость проездных на месяц: к примеру, в Бресте проездной на месяц на автобус либо троллейбус теперь будет стоить 31,5 рубля, на оба вида транспорта - 42,04 рубля.

Напомним, что 29 ноября проезд в общественном транспорте уже подорожал в двух других областях Беларуси - в Гомельской и Гродненской. Стоимость талончика там увеличена с 60 до 70 копеек, проезд в скоростных автобусах подорожал до 80 копеек.

Более чем вероятно, что уже в первых числах декабря талончики и проездные подорожают во всей Беларуси и, в частности, в Минске: как показывает опыт, после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе аналогичное решение спустя пару дней принимается и в остальных областях.

Напомним, что в Минске в последний раз общественный транспорт дорожал в конце декабря 2019 года: тогда прибавка составили 5 копеек.

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