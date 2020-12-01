В Белорусском профсоюзе медиков рассказали, хватает ли в медучреждениях средств индивидуальной защиты

В Беларуси - масочный режим Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О ситуации с достаточностью средств индивидуальной защиты в региональных и столичных медучреждениях рассказали в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Запас исправно пополняется и сохраняется в достаточных объемах.

Как пишет БелТА, результат мониторинга, который каждую неделю проводят специалисты БПРЗ, в медицинских учреждениях и организациях Беларуси сегодня сформирован месячный запас СИЗ.

- В наличии около 880 тысяч единиц санитарной одежды, свыше 500 тысяч защитных костюмов, более 16,5 миллиона медицинских одноразовых масок, около 190 тысяч защитных очков, почти 1,3 миллиона респираторов и около 16,5 миллиона медицинских перчаток, - прокомментировали в технической инспекции труда БПРЗ.

Кроме этого, специалисты подчеркнули: медицинские учреждения страны располагают дезинфицирующими и антисептическими средствами в объеме более 650 тысяч литров.

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