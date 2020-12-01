В «Белэнерго» сказали, когда в домах белорусов заменят старые электросчетчики на новые. И за чей счет?

После замены старого дискового счетчика на электронный, организация берет его к себе на баланс, сама обслуживает и чинит. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В «Белэнерго» рассказали, когда в Беларуси в домах планируют заменить все старые индукционные электросчетчики на новые электронные. Об этом стало известно со слов Виктора Житкевича, начальника управления сбыта энергии аппарата управления ГПО.

Так, чиновник «Белэнерго» рассказал, что в Беларуси являются потребителями электрической энергии свыше 4 миллионов 640 тысяч граждан. Столько же установлено и счетчиков для расчета за потребление электроэнергии в быту. В 2015 году была принята программа по модернизации счетчиков расчетного учета электроэнергии. С 2016 года в домах белорусов стали менять старые индукционные счетчики на новые.

- Когда только начиналась эта программа, из всего парка счетчиков электроэнергии, а это более 4,5 миллиона приборов, оснащенность электронными счетчиками составляла только 17%. С 2016-го энергоснабжающие организации заменили уже практически 2 миллиона индукционных счетчиков, доведя показатель оснащенности до уровня 67%. И эта работа продолжается, - рассказал Виктор Житкевич.

В «Белэнерго» планируют за время до конца программы, 2021 - 2023 годы, заменить все оставшиеся старые счетчики.

- Таким образом, программа модернизации позволит избавить население от обслуживания счетчиков электрической энергии, от их ремонта, государственной поверки. После установки электронных счетчиков у населения организация берет их к себе на баланс, и дальнейшее обслуживание этих счетчиков происходит за счет энергоснабжающих организаций, - пояснил начальник управления.

При этом уточняется, что при замене счетчиков происходит их вынос за границы дома или квартиры. Также ежегодно идут работы по замене изношенных электросетей как в городах, так и в сельской местности.

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