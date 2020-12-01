Правозащитники: За все время после выборов в Беларуси задержали уже примерно 31 тысячу человек

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются протестные акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что с начала протестов в поствыборный период в Беларуси были задержаны около 31 тысячи человек, проинформировало БелаПАН со ссылкой на данные лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

Только за прошедший ноябрь 2020 года в республике в рамках административных процессов осуждено 2383 человека, задержанных на различных протестных акциях.

В основном задержанных судили по статье 23.34 КоАП Беларуси, то есть за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

- Из общего числа задержанных на протестах граждан, прошедших в ноябре через суды, 713 получили штрафы на сумму более 383 тысяч белорусских рублей (14 216 базовых величин), еще 1670 человек получили административные аресты, которые при суммировании составили 21 213 суток (более 58 лет в сумме. - Ред.), - сказали в «Вясне».

Всего же в ноябре по всей Беларуси задержаниям подверглись не менее 3,8 тысячи граждан. Также с начала протестов в поствыборный период в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тысячи человек.

На данный момент 146 человек признаны политзаключенными.

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За этот период протестующие получили 16 559 суток ареста, что суммарно составляет около 46 лет (подробности).

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