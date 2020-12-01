Рождественский турнир на приз президента Беларуси отменили. Федерация хоккея объяснила причину

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Рождественский международный турнир на приз президента Беларуси в 2021 году не состоится. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея Беларуси. Причина, как отмечается, «уже ставшая привычной для многих спортивных соревнований неблагоприятная эпидемиологическая ситуация»,

В сообщении также указано, что в текущем году это не первый случай отмены спортивных форумов. При принятии решения об отмене Рождественского турнира организаторы принимали во внимание целый ряд причин. Во-первых, возраст его участников, во-вторых, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран. Значимый фактор - рекомендации ВОЗ по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене.

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