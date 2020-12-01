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«Нарисовал 12 августа на остановке красные линии, сделал циничные надписи»: в Горках 1 год колонии дали 27-летнему мужчине

Горожанин признал свою вину, чистосердечно раскаялся, выплатил коммунальщикам ущерб, но все равно получил тюремный срок
Надежда БУТОВИЧ
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За надписи красной краской на остановке житель Горок получил год колонии. Фотоиллюстрация: gros-stroi.ru.

За надписи красной краской на остановке житель Горок получил год колонии. Фотоиллюстрация: gros-stroi.ru.

В суде Горецкого района вынесли обвинительный приговор 27-летнему местному жителю, информирует телеграм-канал Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что житель Горок 12 августа 2020 года в 4.00 ночи красной эмалированной краской изрисовал остановку на улице Дальняя.

- Были сделаны красные линии и нанесены циничные надписи, чем нанесен ущерб местной организации «Коммунальник», - прокомментировали в прокуратуре.

Мужчине инкриминировали статью «Хулиганство», а также обвинили в грубом нарушении общественного порядка, которое выразилось в явном неуважении к обществу, а также повлекло повреждение имущества.

Уточняется, что в суде обвиняемый полностью признал свою вину, произнес слова чистосердечного раскаяния. А пока шло следствие, возместил затраты на удаление краски с остановки.

- Суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. И приговорил к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, - добавили в Генпрокуратуре.

Приговор еще может быть обжалован.

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