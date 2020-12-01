Завершились первые валютные торги зимы. Догадаетесь, как повел себя курс рубля?

Что ждет курс рубля в будущем году - вопрос глобальный Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

1 декабря состоялись первые декабрьские торги. По их итогам белорусский рубль просел сразу ко всем трем валютам корзины.

Доллар подорожал на Br0,0032 до Br2,5905 за $1.

Курс евро увеличился на 0,13 копейки (в относительных величинах - на 0,04%) и составил 3,1 рубля.

Российский рубль подорожал на Br0,0004. Сейчас за сотню российских рублей дают 3,3986 белорусского.

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