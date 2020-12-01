Прыгал по автомобилям: в Минске 19-летний студент повредил сразу четыре машины

Фото: УВД

- Ночью 31 октября 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Утихомирить хулигана удалось сотрудникам милиции, - рассказали РУВД Ленинского района столицы.

Приехавшие на место происшествия сотрудники милиции сумели задержать компанию молодых людей. Поврежденными к этому времени оказались сразу четыре автомобиля.

Сотрудники УВД, кроме прочего, отметили: при задержании молодой человек оказал активное сопротивление .

Как выяснилось в ходе дальнейших разбирательств, задержанный студент имеет отношение к еще одному правонарушению - к повреждению шерингового велосипеда. Хулиганские выходки студента заснял его одногруппник. Сам фигурант не смог пояснить мотивы своих поступков: их он совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Ущерб, нанесенные молодым человеком - к слову, никогда ранее к уголовной ответственности он не привлекался - составил более 1200 рублей.

Материалы проверки переданы в Ленинский РОСК столицы. Действиям фигурантов будет дана правовая оценка действиям задержанных

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