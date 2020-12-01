Житель Гродно снял со здания женской консультации госфлаг. Его задержали через минуту

Действиям фигуранта будет дана правовая оценка

30-летний парень распивал спиртное во дворах. Дело было 1 декабря в Гродно, на улице Курчатова. Здесь, как пишет БелТА, ссылаясь на информацию УВД, «периодически собираются участники сомнительного районного Telegram-чата».

- Молодой человек против подобных тематических встреч, но из-за выпитого спиртного совершил необдуманный поступок. Как сообщается, он забрался на козырек здания женской консультации по улице Дзержинского, он снял оттуда государственный флаг.

Это увидел сторож, который сигнализировал в Ленинский РОВД. Приехавшие на место сотрудники милиции задержали молодого человека, который мотивировал свой поступок желанием пройтись с флагом по району. Сообщается, что житель Гродно ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Действиям его будет дана правовая оценка.

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