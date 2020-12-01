В «Белтехосмотре» предложили свое решение по дорожному сбору: платить посуточно и не отвязывать пошлину от ТО полностью

Проверять, уплачен ли дорожный сбор, смогут камеры фото- и видеофиксации автоматически. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В «Белтехосмотре» прокомментировали оплату дорожного сбора, которую сейчас активно обсуждают белорусские парламентарии. Подробности сообщило агентство Минск-Новости.

Так, в «Белтехосмотре» не согласны с тем, чтобы оплату дорожного сбора полностью отвязали от ТО, и предложили свой вариант

- Важно не только отвязать дорожный сбор, но обеспечить его собираемостью. А для этого необходима гибкая система оплаты, - уверен Владимир Пиульский, замдиректора предприятия.

В качестве примера он пояснил, что сегодня в Беларуси человек, который, например, ездит на авто только в летние месяцы, должен платить за дороги на год или на 2 года (в зависимости от возраста авто). Это Пиульский назвал несправедливым и рассказал, что советуют сделать в организации.

- Мы предлагаем дать возможность автовладельцам при наличии действующей страховки оплачивать госпошлину на гораздо меньший срок - до окончания действия гостехосмотра. Это может быть месяц, два, три… В теории можно сделать разрешение и на день или два дня. Главное - установить соответствующие тарифы, - пояснил представитель «Белтехосмотра».

Еще в организации заметили, что если документ по оплате дорожного сбора будет электронным, то платить сбор автовладельцы смогут сами по ЕРИП в любой момент, когда это потребуется.

- Нет необходимости при этом внедрять дорогостоящие системы мониторинга и контроля. Современные системы фото- и видеофиксации способны определить наличие у водителя действующего разрешения - гостехосмотра, автоматически сверяясь с базой данных «Белтехосмотра». Но, чтобы были возможны такие штрафы для нарушителей без ТО и без оплаченного дорожного сбора, нужно внести соответствующие изменения в законодательство, - прокомментировал Пиульский.

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