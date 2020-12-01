Стало известно, как за год в Беларуси изменилось количество электромобилей

Эксперты говорят, что число электрокаров в Беларуси будет расти год от года Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как пишет БелТА, ссылаясь на оценки сети ЭЗС Malanka, количество электроавтомобилей в Беларуси к настоящему времени уже превысило 1600 штук. В свою очередь, в пресс-службе «Белоруснефти» отметили: объем потребляемой электромобилями энергии в Беларуси за год увеличился сразу в 4 раза.

- Электромобили - одна из немногих отраслей, которые в 2020 году продемонстрировали прирост как в Беларуси, так и в мире в целом. Еще в июне количество электромобилей в Беларуси оценивалось в 400 штук, но после отмены НДС и таможенной пошлины машины с зелеными номерами стали встречаться на улицах городов все чаще, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Что касается прогнозов на наступающий 2021 год, то они более чем оптимистичны: к концу будущего года, как ожидают эксперты, в Беларуси будет 5 тысяч электрокаров.

Из года в год их число будет только возрастать: в 2022-м по базовому сценарию может достигнуть сразу 25,8 тысячи штук, в 2023-м - 54 тысяч, в 2024-м - 82,8 тысячи и в 2025-м - 112,2 тысячи.

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