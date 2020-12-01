Борисовчанка одолжила у знакомых более $20 тысяч, а отдавать и не собиралась - «лишних денег нет»

Улыбчивая борисовчанка назанимала у знакомых денег, а отдавать не собиралась. Фотоколлаж. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе УВД Минского областного исполкома рассказали о мошеннических действиях 43-летней жительницы Борисова. Женщина подозревается в мошенничестве в крупном размере.

Известно, что за последние 2 года горожанка назанимала у знакомых под расписку свыше 20 тысяч долларов. Обычно она просила занять крупную сумму на «развитие бизнеса» - борисовчанка торговала на рынке фруктами и овощами. Известно, что деньги у некоторых особо доверчивых знакомых она перезанимала по несколько раз, а одного потерпевшего даже уговорила взять для нее кредит в банке.

- При этом ни платить по кредиту, ни возвращать деньги знакомым она даже не планировала. Как призналась следователю мошенница, вернуть деньги потерпевшим она не намеревалась, так как «лишних денег у нее нет», - пояснили в пресс-службе.

В милиции на данный момент известно о 7 потерпевших от действий борисовчанки. Но есть все основания считать, что обманутых «кредиторов» гораздо больше. Идет следствие.

Если вы пострадали от действий женщины на фото, позвоните 102.

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