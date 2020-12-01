Популярный блогер Максим Кац рассказал о самом толстом коте Беларуси, о котором первой узнала «Комсомолка»

Фото: эксклюзив, личный архив Фото: Виктор ПАЖИТОК

Корреспонденту «Комсомолки» не так давно исключительно повезло: он познакомился с самым толстым котом в Беларуси. Котик с символичным именем Перышко живет у минчанки Ольги Федоровой, которая не в первый раз спасает животных из приемника на улице Гурского. Он весит сейчас около 20 кг - точнее, 19 килограммов 600 граммов.

Ольга рассказала нам о тех эмоциях, которые испытала, впервые увидев настолько упитанного кота. А также о том, что котик у нее живет, как она полагает, временно, он на передержке. И сейчас не только системно худеет, но и ищет хозяев с большим сердцем.

Наутро после публикации в «Комсомолке» Перышко проснулся знаменитым - рассказать о нем еще более подробно временную хозяйку стали просить другие СМИ и интернет-порталы Беларуси.

Перышко продолжает худеть и набирать лайки в соцсетях Фото: Виктор ПАЖИТОК

А теперь оказалось, что слава Перышка уже перешагнула республиканский масштаб.

В очередном своем YouTube-выпуске о Перышке рассказал популярный российский блогер Максим Кац, который системно анализирует события в Беларуси.

- В Беларуси, кстати, найден самый крупный домашний кот. Его зовут Перышко - правильное имя, - пошутил Кац. - Средний вес домашнего кота составляет от трех до шести килограммов, а вот Перышко весит почти 20 килограммов. Да и судьба у него тоже непростая, - анонсировал блогер историю котика и отметил настойчивость временной хозяйки Ольги, которая взялась привести животное в нормальную форму.

- Действительно, судьбой Перышка после публикации в «Комсомолке» заинтересовались многие СМИ, количество подписчиков в его Инстаграме стало расти, рассказал о нем и Максим Кац. Теперь кот просто обязан взять на себя все обязательства и похудеть! - смеется Ольга.

Следить за судьбой Перышка по-прежнему можно на его личной страничке в Инстаграме @iamfeatherthecat

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