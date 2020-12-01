Фотофакт. В Бресте в первый день зимы собрался «паровозик» из 6 авто

Водители 6 авто одновременно столкнулись в Бресте. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

О ДТП сразу с несколькими авто в Бресте, произошедшим 1 декабря, проинформировала пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома в официальном сообществе во ВКонтакте.

- В первый день зимы в Бресте собрался «паровозик» из авто, - констатировали в ГАИ.

Авария произошла около 07.00 часов на улице Пионерская. ДТП спровоцировал 24-летний водитель грузовика «Даф», который перестраиваясь из первой во вторую полосу, не пропустил попутный «Опель».

Аварию спровоцировал водитель "Даф", который неправильно перестроился из первой полосы во вторую. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

После чего от удара «Опель» оказался в третьей полосе и остановился там. Следующий в этой полосе «Шевроле» затормозил, чтобы объехать аварийную легковушку, но в этот момент получил удар сзади - водитель «Фольксвагена» не среагировала на ситуацию на дороге

- В «Фольксваген» врезался другой автомобиль той же марки. А уже в этот «Фольксваген» въехала легковая «Мазда», - перечислили в ГАИ.

Уточняется, что к счастью, в аварии никто не пострадал. В отношении водителя «ДАФ» вынесен административный протокол за создание аварийной обстановки. Еще накажут водителей обоих «Фольксвагенов» и «Мазды», которые не соблюли безопасную дистанцию.

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