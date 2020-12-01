Из ЦИП на Окрестина, отбыв 15 суток, вышла журналистка Александра Квиткевич

Журналистка Квиткевич вышла на свободу. Фото: tut.by.

Ранее «Комсомолка» писала о задержании журналистки «Новага Часу» и tut.by Александры Квиткевич.

В суде задержанная 16 ноября корреспондент рассказала, что освещала «Марш пенсионеров». А задержали ее уже после окончания работы. Вечером она была доставлена в ЦИП на Окрестина.

Уже 18 ноября состоялся суд, на котором судья Анастасия Анчалова признала ее виновной по статье 23.34 КоАП Беларуси. Журналистка была арестована на 15 суток.

Во вторник, 1 декабря, tut.by сообщил, что Александра Квиткевич вышла на свободу, после отбывания наказания.

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