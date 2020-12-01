«Условий освобождения не ставил». Воскресенский встретился в СИЗО КГБ с Эдуардом Бабарико

Воскресенский рассказ о встрече в СИЗО с Эдуардом Бабарико Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Политолог Юрий Воскресенский, ранее освобожденный из СИЗО КГБ, встретился в «американке» с Эдуардом Бабарико, сыном бывшего претендента на президентский пост. Посетить Эдуарда, который возглавлял инициативную группу отца, Воскресенскому разрешило следствие. Произошло это еще 18 ноября.

- Он был в хорошем настроении, в хорошей внешней форме. Я сообщил, что занимаюсь вопросом изменения ему меры пресечения. Больше месяца назад я подал соответствующее ходатайство об изменении меры для Виктора и Эдуарда Бабарико на домашний арест под мое поручительство, - цитирует Воскресенского nn.by.

Примерно за час, который длилась встреча, Юрий выяснил, что Эдуард не против его помощи, и рассказал о том, что происходит в столице: воскресные марши, «круглый стол». По словам Воскресенского, условий освобождения Эдуарда под домашний арест он не ставил.

- Эдуард держится хорошо, говорит, что тяжело бездельничать. Много читает, передает всем привет, ни о чем не сожалеет. Спасают и отвлекают книги и переписка, - добавил Воскресенский.

Напомним, Воскресенский высказывал опасение, что освобождение Виктора Бабарико может быть сорвано.