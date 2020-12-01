58-летнюю минчанку осудили на 15 суток за «Марш пенсионеров» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске 1 декабря начали судить задержанных во время «Марша пенсионеров», прошедшего 30 ноября. Напомним, тогда задержали около 20 человек, часть из них отправили в изолятор на Окрестина.

Первой, кого осудили за участие в акции, была 58-летняя Римма Серегина. Ее задержали на улице Городской Вал. Пенсионерку судили в суде Московского района столицы и признали виновной, а сама она виновной себя не считает. Женщина участвовала в процессе через Skype, адвоката у нее не было. Судья Сергей Кацар, рассмотрев административный протокол, отправил пенсионерку за решетку на 15 суток, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных».

Кстати, за ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили почти 2,4 тыс. человек, которые были задержаны во время различных акций протеста, передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. А с начала протестов после президентских выборов в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тыс. человек.