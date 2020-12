Сервис Loona от белорусов Google внес в топ лучших приложений года

Сервис для сна Loóna разработали белорусы. Фото: gq.ru

Cервис для сна Loóna авторства команды MSQRD признан лучшим приложением года по версии Google - программу внесли в список Best of 2020. Кроме того Loóna попала в категорию Best Hidden Gem Apps.

Бесплатный сервис «Loóna: сон и расслабление» можно найти в категории «Здоровье и фитнес» Google Play. Свыше 2,7 тыс. пользователей выставили приложению свои оценки, в среднем вышло 4,4 балла по 5-балльной шкале. Примерно столько же пользователей выставили оценки в App Store, но средняя оценка получилась выше - 4,9.

- Loóna - это первое приложение, которое позволяет быстро настроиться эмоционально на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Это не просто список методик для засыпания, а скорее приложение, которое помогает улучшить настроение и эмоционально подготовить вас ко сну, - говорится в описании программы.

Кстати, недавно приложение обновили:

- Это было хлопотное дельце, но мы улучшили некоторые элементы интерфейса и исправили пару багов, которые мы умудрились проглядеть в прошлом, - написали разработчики, используя популярный в Беларуси протестный мем.

Ну а самое приятное: команда разработчиков Loóna - Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин, Сергей Гончар и Евгений Невгеня - белорусы. Невгень и Гончар - уроженцы Гродно и создатели известного приложения MSQRD, сейчас оба живут в Великобритании, пишет hrodna.life.