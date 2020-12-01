Редактора CityDog Марину Смирнову осудили на 15 суток. Фото: @Citydogby

Редактор популярного минского интернет-журнала CityDog.by Марина Смирнова 1 декабря осуждена на 15 суток административного ареста. Журналистку задержали 29 ноября, когда в столице Беларуси проходили массовые акции протеста.

Сначала Марина находилась в Советском РУВД, после этого ее должны были перевезти в изолятор на Окрестина. 1 декабря стало известно, что судья Александр Волк признал журналистку виновной и отправил за решетку на 15 суток, сообщил @Citydogby в Телеграм.

Судя по всему, Марину судили за участие в несанкционированной акции по статье 23.34 КоАП. Напомним, на протестных маршах в Беларуси 29 ноября задержали свыше 420 человек. А всего за ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили почти 2,4 тыс. человек, которые были задержаны во время различных акций протеста, передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. А с начала протестов после президентских выборов в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тыс. человек.