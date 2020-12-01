«Кто ходил на митинги - выйти из строя». Доцента в Гомеле уволили, призвали в армию, но сразу отправили домой

Доцента в Гомеле уволили, призвали в армию, но сразу отправили домой Фото: Личный архив

Бывший преподаватель гомельского Белорусского государственного университета транспорта Евгений Маликов вернулся из армии, пробыв там всего один день. Преподавателя - кандидата наук, доцента, который проработал в вузе 16 лет и был на должности замдекана, недавно уволили после того, как его осудили на «сутки» за участие в протестах.

И вскоре после увольнения 40-летнему Евгению… прислали повестку из военкомата: явиться для призывы на военные сборы в Вооруженные силы. Там он должен был пробыть почти месяц, но сборы для Евгения продлились всего один день - мужчина уже вернулся домой.

Бывший преподаватель рассказал, что его оставили в резерве, как и еще нескольких мужчин. Причем, двоих - за участие в протестах. Один из тех, кого не взяли на сборы, рассказал Евгению:

- Выйдя из автобуса, мы подошли к КПП, нас выстроили в шеренгу. Проверили на дыхание и прочее, после представитель части сказал: «Кто был под административным арестом, сидел на сутках, ходил на митинги - выйти из строя! Сразу признавайтесь, мы все равно потом будем пробивать и выясним». Двое вышли из строя, им сказали: «Вы не надо, идите в автобус!»

Следующие сборы пройдут весной - возможно, на них снова призовут Евгения.