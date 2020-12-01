Фотофакт: в декабре на Гомельщине собирают грибы в лесу. Замороженные

За час насобирали целое ведро Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На календаре 1 декабря, на улице легкий мороз, как и положено в начале зимы. А в грибных местах на юге Гомельской области по-прежнему можно встретить любителей тихой охоты! Корреспондент «КП» проверил: грибы в лесу до сих пор есть, и всего за час насобирал целое ведро.

Это - польский боровик Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Лоевском районе вдоль лесной дороги замечаем ножки от только что срезанных кем-то грибов. Ищем и находим: оказывается, и сейчас еще растут зеленки, подзеленки, маслята и даже польские боровики! Эти грибы, которые обычно собирают до поздней осени, благодаря осадкам и теплу продолжают расти в начале зимы - рядом с пятнами снега. Как говорится, старожилы не припомнят!

А это - зеленка Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Правда, после ночи, когда температура опускалась ниже ноля, грибочки в лесу замороженные: можно срезать - и сразу в морозилку. Ну а к выходным обещают потепление. Так что вполне возможно, что грибной сезон еще какое-то время продолжится. Такая вот аномалия!